بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 09 آب 2020
آخر الأخبار
بيل جيتس يحذر: كارثة أسوأ من فايروس كورونا تلوح فى الأفق! تعاون عسكري مشترك بين بغداد وكردستان لتبادل المعلومات الاستخبارية وملاحقة خلايا داعش الساعدي يحدد المناطق التي ينتشر فيها تنظيم داعش الإرهابي بالعراق ألغام وعبوات ناسفة.. خطر تركه داعش الإرهابي يهدّد حياة العراقيين ميليشيا حماية طرابلس التابعة لحكومة الوفاق.. تنتقد تحركات جماعة الإخوان في ليبيا متظاهرون يقطعون الطريق بين ميسان وذي قار سياسي: الطبقة السياسية الحالية عليها الرحيل عن المشهد السياسي العراقي الرديني: الكاظمي جاء بتكليف من الكتل لإنقاذ العملية السياسية برشلونة يضرب موعدا مع البايرن في قمة ربع النهائي متظاهرون يحرقون مقراً لفصيل بميليشيا الحشد الشعبي بعد حادثة "مفخخة الناصرية"
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 09 آب 2020 12:15 م

الساعدي يحدد المناطق التي ينتشر فيها تنظيم داعش الإرهابي بالعراق

عبد الوهاب الساعدي
حدد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، عبد الوهاب الساعدي، المناطق التي ينتشر فيها تنظيم داعش، فيما تحدث عن استراتيجية لمواجهة الإرهاب.

وقال الساعدي، في مقابلة متلفزة، إن "داعش يستخدم عدة مناطق في العراق وهي الوديان الوعرة والسلاسل الجبلية في حزام بغداد وديالى وكركوك،" مبينا ان "هناك منطقتين يتم التركيز عليهما، الأولى تمثل المنطقة العازلة بين قطعات الجيش والبيشمركة".

واضاف: "اما الثانية فتتمثل بالمناطق باتجاه خانقين، حيث يستخدمها داعش لتنفيذ عملياته الارهابية، مستغلين عدم وجود طيران فيها".

ولفت الى ان "الجهاز لديه استراتيجية جديدة ضد الارهاب تتضمن المنع والوقاية"، لافتا الى "اننا نحتاج الى تعاون جميع مؤسسات الدولة لمكافحة الارهاب".

وبين انه "خلال الشهر الماضي تم ضبط 23 مقاتلا ينتمي لداعش في العراق".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مديرية الاستخبارات العسكرية

الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على إرهابي وتاجر مخدرات في الرمادي والبصرة 08 آب 2020 10:56 ص

قنابر هاون

سقوط ثلاث قنابر هاون على سيطرة أمنية في ديالى 08 آب 2020 09:39 ص

464F9A67-1DAF-4C93-9106-38AA0570CAE8-1024x576

شرطة ديالى: اعتقال 30 من أصحاب المولدات الاهلية لمخالفتهم قرارات الحكومة 06 آب 2020 02:06 م

464F9A67-1DAF-4C93-9106-38AA0570CAE8-1024x576

​اعتقال 127 متسولاً ومخموراً في بغداد خلال الـ24 ساعة الماضية 06 آب 2020 01:51 م

Minfo-454c66c3

القبض على عصابة سرقت اكثر من ٨٠ دراجة نارية من مناطق متفرقة من بغداد 05 آب 2020 02:17 م

انفجارات في قاعدة سبايكر

انفجار استهدف شركة متعاقدة مع التحالف الدولي في ذي قار 05 آب 2020 11:04 ص

resizer (3)

طيران الجيش ينفذ ضربة جوية ضد داعش الإرهابي في سامراء 04 آب 2020 11:01 ص

safe_image

حريق يلتهم أحد أكبر المطاعم السياحية بالنجف 04 آب 2020 10:50 ص

التعليقات