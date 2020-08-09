الساعدي يحدد المناطق التي ينتشر فيها تنظيم داعش الإرهابي بالعراق

حدد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، عبد الوهاب الساعدي، المناطق التي ينتشر فيها تنظيم داعش، فيما تحدث عن استراتيجية لمواجهة الإرهاب.



وقال الساعدي، في مقابلة متلفزة، إن "داعش يستخدم عدة مناطق في العراق وهي الوديان الوعرة والسلاسل الجبلية في حزام بغداد وديالى وكركوك،" مبينا ان "هناك منطقتين يتم التركيز عليهما، الأولى تمثل المنطقة العازلة بين قطعات الجيش والبيشمركة".



واضاف: "اما الثانية فتتمثل بالمناطق باتجاه خانقين، حيث يستخدمها داعش لتنفيذ عملياته الارهابية، مستغلين عدم وجود طيران فيها".



ولفت الى ان "الجهاز لديه استراتيجية جديدة ضد الارهاب تتضمن المنع والوقاية"، لافتا الى "اننا نحتاج الى تعاون جميع مؤسسات الدولة لمكافحة الارهاب".



وبين انه "خلال الشهر الماضي تم ضبط 23 مقاتلا ينتمي لداعش في العراق".