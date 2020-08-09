الرافدين يعلن شمول منتسبي الدفاع بالسلف والخدمات

أعلن مصرف الرافدين عن شمول منتسبي وزارة الدفاع الموطنة رواتبهم بالسلف والخدمات المصرفية الاخرى حاملي بطاقة الماستر كارد.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان إن “منتسبي وزارة الدفاع وبمجرد اختيارهم مصرف الرافدين في توطين رواتبهم وحصولهم على البطاقة الإلكترونية فأنهم مشمولون بالسلف والخدمات المصرفية الاخرى التي يمنحها المصرف.

وأشار إلى أن "الخدمات المصرفية التي تمنح لمنتسبي الدفاع تكون عن طريق بطاقة الماستر كارد الصادرة من مصرفنا تحديدا.

