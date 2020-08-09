المالية النيابية: مسودة الموازنة لعام 2021 ستكون جاهزة خلال الشهر الحالي



أكدت اللجنة المالية النيابية، ان مسودة الموازنة لعام 2021 ستكون جاهزة خلال الشهر الحالي، مبينة انه سيتم اضافة موارد المنافذ الحدودية وإلزام كردستان بتسليم منافذها.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية النائب حنين القدو إن "الحكومة تعد العدة من اجل انجاز مسودة موازنة العام المالي المقبل، خلال الشهر الجاري.

وأضاف أن "الحكومة مطالبة بارسال مسودة القانون في تشرين الاول على ان تشمل الخطوات الاصلاحية التي تعهدت بها الحكومة خلال التصويت على قانون الاقتراض الخارجي والداخلية.

وأشار القدو أن "موازنة العام المقبل ستكون مختلفة من عدة نواحي، حيث سيتم اضافة موارد الجمارك والحدود وغيرها، فضلا عن إلزام اقليم كردستان بتسليم المنافذ الشمالية للحكومة الاتحادية.