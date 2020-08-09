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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 09 آب 2020 11:38 ص

نائب: قرار المعدل التراكمي الاختياري هو الحل لانقاذ الطلبة من تجمعات لاتحمد عقباها

التربية
أكد النائب جواد حمدان الساعدي، ان قرار المعدل التراكمي الاختياري هو الحل لانقاذ الطلاب من تجمعات لاتحمد عقباها.

وقال الساعدي في تغريدة على "تويتر"، "الى رئيس الوزراء.. منذ يومين واعداد المصابين تتخطى الثلاثة الاف مصاب بحسب الاحصائية الواردة من وزارة الصحة والتي تتوقع ان يزداد العدد، بل ان العدد الحقيقي للمصابين اكثر بكثير من هذا العدد على الرغم من حظر التجوال الشامل".

واضاف "نستغرب اصرار وزير التربية حول اجراء الامتحانات الوزارية للصفوق المنتهية بكافة فروعها على الرغم من وجود الحلول البديلة".

وتابع ان " الطلبة وحياتهم امانة في اعناقنا فلا يجب التفريط بهم"، مشيرا الى ان " قرار المعدل التراكمي الاختياري هو الحل الامثل لانقاذ الطلبة من تجمعات لاتحمد عقباها".
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