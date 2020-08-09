سياسي مستقل: طبقة الحكم الحالية يجب أن ترحل من المشهد السياسي

قال السياسي المستقل ، صلاح العرباوي، ان الطبقة السياسية الحالية عليها ان تفكر بالرحيل عن المشهد السياسي.

واضاف العرباوي في تصريح ان " ان الطبقة السياسية الحالية لا تقرأ الشعب بشكل صحيح وممكن بانفجار او حدث معين يمكن ان يتسبب بزلزال في العراق.

ودعا "القوى السياسية الى التفكير بالرحيل من المشهد السياسي ، وتمكين جيل جديد من داخلهم والقيام بازاحة من الداخل.



واضاف " اما الازاحة من الخارج فقادمة لامحالة ، لان 2021 اذا كانت هناك انتخابات مبكرة سيكون الكثير من القوى السياسية خارج المشهد بشكل كامل ، لكن بشرطين تحرير صندوق الانتخابات من سطوة البندقية ، وتحرير رقبة الناخب من المالي السياسي "، مطالبا الجمهور بالتحلي بالوعي الانتخابي في اختيار المرشحين.