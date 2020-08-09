الجماعة الاسلامية تضع شروطا لتأييد إجراء الانتخابات المبكرة

وضعت كتلة الجماعة الاسلامية الكردستانية، ، عددا من الشروط لتاييد اجراء الانتخابات المبكرة في السادس من حزيران للعام المقبل.

وقال رئيس الكتلة سليم همزة ، ان “الجماعة الاسلامية الكردستانية مؤيدة لاجراء الانتخابات المبكرة شريطة بان يكون قانون الانتخابات الجديد مرضيا عليه من قبل جميع الكتل السياسية داخل مجلس النواب”، لافتا الى ان “الملحق المتعلق بالدوائر الانتخابية لم يحظ باي تاييد سياسي حتى الان.

واضاف ان “الشروط التي وضعتها الكتلة هي عدم فرض الكتل السياسية الكبيرة نفسها على الكتل الصغيرة والحصول على المناصب المهمة في الدولة”، مبينا ان “الكتلة سترفض اجراء الانتخابات في حال همشت الكتل الصغيرة كون الامر سيلحق اضرارا كبيرة بالعملية السياسية المقبلة.