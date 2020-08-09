المالية النيابية: الأزمة الاقتصادية غير مشجعة على إجراء الانتخابات

أكدت اللجنة المالية النيابية، ان الوضع الاقتصادي للبلاد غير مشجع لإجراء الانتخابات بسبب الضائقة المالية وحاجة الانتخابات الى اموال كبيرة، مبينة ان الحكومة حتى الان لم ترد بشان تامين الرواتب للأشهر المقبلة بعد نفاد الاموال المقترضة.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا ان “الحكومة امنت الرواتب للأشهر الماضية من الاموال المقترضة الا انها لم توضح رؤيتها الاقتصادية للأشهر المقبلة وكيفية تأمينها للرواتب.

واضاف ان “الانتخابات المبكرة تحتاج الى اموال طائلة لإجرائها في ظل عجز الحكومة تامين حتى الرواتب.

واوضح ان “امام الحكومة شهرا واحد لتقديم للبرلمان لائحة بورقة الاصلاح الاقتصادي لمجلس النواب.