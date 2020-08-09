نصيف : ملف استرداد أموال العراق كبير ويحتاج إلى جهد دولة

أكدت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف :" ان ملف استرداد اموال العراق كبير ويحتاج الى جهد دولة ".



وقالت نصيف في تصريح صحفي، :" ان مشكلة الاسترداد تكمن في ضعف التنسيق بين دوائر الاسترداد في البنك المركزي والداخلية والنزاهة والخارجية"، لافتة إلى أنه "تم استدعاء جميع هذه الجهات في مجلس النواب قبل فترة طويلة، وتبين عدم وجود تنسيق بينها في هذا الشأن".



واشارت نصيف إلى أن "هيئة النزاهة تقوم بجهود فردية في موضوع استرداد الأموال ، سواء التابعة للنظام السابق أو المتعلقة بملفات الفساد"، مشددة على ان "هذا الملف كبير جدا ويحتاج الى جهد دولة خاصة في متابعة القرارات القضائية أو الأنتربول وكذلك الإجراءات القانونية".