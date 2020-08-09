سائرون: لدينا مشاكل قانونية ووطنية مع رئيس البرلمان

أكد النائب عن سائرون صباح العيكلي، وجود مؤشرات قانونية ووطنية على أداء رئيس مجلس النواب ممد الحلبوسي.

وقال العكيلي إن “تحالف سائرون يرى أن رئيس البرلمان لم يكن نشطا منذ بداية تسمنه المنصب ولم يتفاعل مع الجلسات التشريعية المنقطعة ومطالب المتظاهرين.

وأضاف، أن “التحالف كان يروم تغيير محمد الحلبوسي في وقت سابق لكن اغلب النواب لم يتفقوا معنا”، معتبرا أن “تذرع الرئيس بفيروس كورونا لتعطيل الجلسات أمر غير قانوني.”

ونبه الى أن “أداء رئيس البرلمان لم يلبي الطموح والتحالف لديه مشاكل وطنية وقانونية تتعلق بنشاط رئيس البرلمان ومتابعة الحكومة ومنهاجها الوزاري.