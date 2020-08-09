العبادي يبحث مع رئيس الجمهورية الأوضاع السياسية والانتخابات المبكرة وتهيئة الظروف لإجرائها



بحث رئيس ائتلاف / النصر / حيدر العبادي مع رئيس الجمهورية برهم صالح مستجدات الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية في البلد ، والانتخابات المبكرة وتهيئة الظروف المناسبة لاجرائها.



وذكر المكتب الاعلامي للعبادي في بيان ان العبادي استقبل رئيس الجمهورية في مكتبه ، وبحث معه التحديات العديدة التي يمر بها العراق والسبل الكفيلة للعبور منها ، اضافة الى الحفاظ على المكتسبات الامنية التي حصلت بالانتصار على عصابات داعش الارهابية والاستقرار الامني وضرورة مواصلة الجهود لاعمار المدن.



وتناول اللقاء الانتخابات المبكرة وتهيئة الظروف المناسبة لاجرائها والتاكيد على اكمال جميع الاجراءات والتشريعات اللازمة ، وجدد الجانبان الترحيب باعلان الحكومة موعد اجراء الانتخابات واهمية توفير كل مستلزمات انجاحها.



وجرت ايضا مناقشة الاجراءات الحكومية في ما يخص جائحة كورونا والاشادة بدور الاطباء من الجيش الابيض في علاج المصابين واهمية التزام المواطنين بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.



كما بحث الجانبان تلبية مطالب المواطنين الحقة والعمل لتوفير الخدمات والاصلاح في مؤسسات الدولة بما يضمن الحكم الرشيد في البلد .