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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 09 آب 2020 10:49 ص

الكاظمي لوفد من الأعظمية : عازمون على إطلاق حملة كبرى لإعمار بغداد

الكاظمي
أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي انه عازم على اطلاق حملة كبرى لاعمار بغداد.

وقال الكاظمي خلال استقباله وفدا من وجهاء الاعظمية  :" ان الاعظمية شكلت تميزا في تنوعها الثقافي والتراثي ، وتشكل مع الكاظمية ثراء للعاصمة بغداد والعراق عموما.


  واضاف،:"  ان الاعظمية تمثل مدينة لقيم التعايش، وتمكنت من الحفاظ على هويتها الوطنية، على الرغم من الظروف التي واجهتها كسائر المدن  والمناطق العراقية الاخرى، لكن الاعظمية شكلت تميزاً في تنوعها الثقافي والتراثي، وتشكل مع الكاظمية ثراءً للعاصمة بغداد والعراق عموما.

وقال  رئيس مجلس الوزراء :"  عندما اتذكر الاعظمية اشعر بالكثير من السعادة، فانا ابن الكاظمية ، والكاظمية والاعظمية شقيقتان ، لم يتمكن احد  عبر التأريخ من التفريق بينهما.

 وتابع :" اقول  لكم بامانة  انا غير راضٍ عن واقع بغداد ، واراقب ماتعرّضت له هذه المدينة من طعنات، واليوم علينا ان نعيد بغداد الى زهوها والقها، وانا عازم على اطلاق حملة كبرى لاعمار بغداد.

وخاطب  الكاظمي وجهاء مدينة الاعظمية قائلا: " دوركم كوجهاء ان تشاركوا في صنع الامل بالكلمة الطيبة ، نريد ان نرى شبابنا يعمل وينتج، ونريد ان ننشغل ببناء مدننا واعمارها، ولا نريد ان نستمر في مسلسل الحروب ، و نريد ان نبعث الامل، واريد ان يشعر العراقيون ان الطرق مازالت مفتوحة نحو المستقبل.

 واكد :" ان  اخطر ما يواجه اي شعب هو فقدان الامل،ولابد من توجيه شبابنا بالعمل والانتاج والاسهام  في البناء والاعمار، وان صفحة الحروب ستطوى الى الابد، ولا نفكر الا بمستقبل افضل لشبابنا.
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