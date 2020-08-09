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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 09 آب 2020 10:33 ص

متظاهرون يقطعون الطريق بين ميسان وذي قار

قطع طريق
أقدم متظاهرون غاضبون، في ذي قار، اليوم الأحد، على قطع الطريق بين ميسان والمحافظة، احتجاجاً على تردي الكهرباء.

وقال مصدر محلي، في تصريح صحفي، إن "العشرات من المتظاهرين في قضاء الإصلاح قاموا بإغلاق جسر حيوي على الطريق بين ميسان وذي قار احتجاجاً على تردي الخدمات، وطالبوا بإقالة قائم مقام القضاء".

وأضاف، أن "المتظاهرين قاموا بنصب السرادق".

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