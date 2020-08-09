متظاهرون يقطعون الطريق بين ميسان وذي قار

أقدم متظاهرون غاضبون، في ذي قار، اليوم الأحد، على قطع الطريق بين ميسان والمحافظة، احتجاجاً على تردي الكهرباء.



وقال مصدر محلي، في تصريح صحفي، إن "العشرات من المتظاهرين في قضاء الإصلاح قاموا بإغلاق جسر حيوي على الطريق بين ميسان وذي قار احتجاجاً على تردي الخدمات، وطالبوا بإقالة قائم مقام القضاء".



وأضاف، أن "المتظاهرين قاموا بنصب السرادق".



