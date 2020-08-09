سياسي: الطبقة السياسية الحالية عليها الرحيل عن المشهد السياسي العراقي

قال المحلل السياسي، صلاح العرباوي، إن الطبقة السياسية الحالية عليها أن تفكر بالرحيل عن المشهد السياسي.

وأضاف العرباوي في تصريح أن " أن الطبقة السياسية الحالية لا تقرأ الشعب بشكل صحيح وممكن بانفجار أو حدث معين يمكن ان يتسبب بزلزال في العراق ".

ودعا "القوى السياسية الى التفكير بالرحيل من المشهد السياسي ، وتمكين جيل جديد من داخلهم والقيام بإزاحة من الداخل ".

وأضاف " اما الازاحة من الخارج فقادمة لامحالة ، لان 2021 اذا كانت هناك انتخابات مبكرة سيكون الكثير من القوى السياسية خارج المشهد بشكل كامل ، لكن بشرطين تحرير صندوق الانتخابات من سطوة البندقية ، وتحرير رقبة الناخب من المالي السياسي "، مطالبا الجمهور بالتحلي بالوعي الانتخابي في اختيار المرشحين ".