الرديني: الكاظمي جاء بتكليف من الكتل لإنقاذ العملية السياسية

أكد القيادي في ائتلاف النصر، عقيل الرديني، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي كلف من قبل القوى السياسية لإنقاذ العملية السياسية ولا يمكن إنقاذها ما لم يكن هناك انتخابات مبكرة وفق معايير المهنية والنزاهة".



وأضاف أن "الكاظمي سائر في توفير البيئة الامنة للانتخابات المبكرة، من خلال اربع نقاط هي منع التزوير وحصر السلاح بيد الدولة، وابعاد الضغوط والابتزاز على الناخبين وعدم تكرار الشوائب والاخطاء الكبيرة التي حصلت في انتخابات أيار 2018".



وبين أنه "في حال عدم توفر تلك المعايير من الأفضل عدم الذهاب نحو الانتخابات المبكرة، لان ذات الاخطاء ستتكرر ولن تختلف عن سابقتها"، مؤكدا أن "رئيس الوزراء مدعوم في هذا الملف من قبل بعض القوى السياسية وكذلك رئيس الجمهورية وبعض دول الجوار والإقليم".



وأشار الرديني إلى أنه "لغاية الان لا توجد مؤشرات على دخول الكاظمي في قائمة انتخابية، وهو قال أيضا أن حزبه هو الشعب بالتالي هو جاء لإنقاذ العملية السياسية بعيدا عن الدعاية الانتخابية".