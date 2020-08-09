برشلونة يضرب موعدا مع البايرن في قمة ربع النهائي

حقق برشلونة الانتصار بنتيجة 3-1 على نابولي الإيطالي، خلال مواجهة الفريقين، بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في معقله "كامب نو".



وسجل أهداف برشلونة كليمونت لينجليت وليونيل ميسي ولويس سواريز من ركلة جزاء في الدقائق 10 و23 و(45+1)، أما إنسيني فسجل هدف نابولي في الدقيقة (45+5).



وحسم برشلونة بهذا الانتصار تأهله إلى ربع نهائي البطولة، ليواجه بايرن ميونخ بطل ألمانيا الذي بدوره تخطى تشيلسي الإنجليزي.



بدأ نابولي المباراة بضغط مُبكر، وكاد ميرتينز أن يُسجل الهدف الأول للإيطاليين، حيث تلقى كرة في منطقة الجزاء، وسدد بقوة لكنها ارتطمت بالقائم الأيمن للحارس تير شتيجن في الدقيقة 2.



وفي أول محاولة لبرشلونة، نجح المدافع كليمونت لينجليت في تسجيل الهدف الأول للبلوجرانا، حيث استغل كرة عرضية من ركنية، وسدد رأسية قوية على يمين أوسبينا حارس نابولي في الدقيقة 10