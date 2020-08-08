في الذكرى الـ32 على الحرب "العراقية – الإيرانية".. الجيش العراقي البطل يكسر شوكة الفرس ويذيقهم الذل

عراقيون: حرب الثمان سنوات ستظل مصدر فخر للعراق ووصمة عار وهزيمة مروعة لنظام الملالي



1988 الخميني يعلن قبوله وقف إطلاق النار وتجرُّع السمِّ بعد هزائم مدوية على يد الجيش العراقي البطل



في مثل هذا اليوم قبل 32 عاما، وبالتحديد يوم 8-8-1988 أعلنت نهاية الحرب العراقية – الايرانية حرب الثمان سنوات بهزيمة إيران وانتصار العراق. وإعلان المرشد الإرهابي الراحل الخميني أنه يقبل وقف اطلاق النار وكأنه يتجرع كأس من السم.

يوم 8-8 أيضا هو يوم ميلاد موقع بغداد بوست، الذي ظهر ليكون شوكة في حناجر ايران وميليشياتها.

وفي الذكرى الـ32 لهزيمة إيران في الحرب العراقية الايرانية الكبرى. فإن العراق مصمم على هزيمتها مرة ثانية وثالثة وطرد عصاباتها الإرهابية من العراق.

ورغم هزيمة ايران وانتهاء الحرب قبل 32 عاما. إلا أن الألغام الايرانية وحقول الموت لا تزال تنتشر في أماكن كثيرة بالعراق. وتشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن المواقع المزروعة بالألغام في العراق تغطي نحو 1730 كيلومتراً مربعاً، وتؤثر على نحو 1.6 مليون نسمة.



وفي إحصائيات لمنظمة رفع الألغام، تشير إلى وجود نحو 25 مليون لغم في جميع المناطق العراقية، 10 ملايين منها في إقليم كردستان، بجانب وجود ثلاثة ملايين قنبلة غير منفجرة في شتى المناطق العراقية.

وتندرج ثمانية آلاف منطقة في العراق ضمن المناطق الخطرة، منها 446 مليئة بالقنابل، وثلاثة آلاف و385 منطقة أخرى مليئة بالمخلفات الحربية، و271 منطقة من الأماكن العسكرية. وديالى واحدة من محافظات التي يوجد الكثير من الألغام في أراضيها، ويؤكد مدير بيئة ديالى عبد الله هادي الشمري ، أن حقول الألغام تنتشر على طول الشريط الحدودي الممتد من قضاء خانقين إلى ناحية قزانية

فيما أكد مدير ناحية قزانية الحدودية مع إيران، مازن أكرم الخزاعي ، وفق تقرير لـ"بوابة العين" وجود 10 مواقع للألغام في قزانية و3 مواقع أخرى في ناحية مندلي الحدودية مع إيران، مركز محافظة ديالى، ومنذ نحو 30 عاما، مشيراً إلى "أنها لم تشهد أي عمليات رفع أو معالجة رغم الخطط والبرامج التي أعلن عنها مسبقا، بسبب ضعف الإمكانيات الفنية أو لمشكلات مالية بجانب الانشغال التام بأحداث داعش بعد عام 2014".

وحمل الخبير الأمني أحمد الشريفي صناع القرار السياسي في العراق مسؤولية التهاون وعدم التعامل بجدية مع موضوع الألغام رغم توفر الإمكانيات التي تتمتع بها البلاد قبل تراجع أسعار النفط، وما سبقها من مرحلة المواجهة مع داعش الإرهابي.

على الصعيد السياسي، اعتبر مراقبون، أن مرور الذكرى الـ32 للحرب العراقية – الإيرانية، لابد وأن يبعث في نفوس ملايين العراقيين مزيج من الإحساس بالفخر والاحساس بالحسرة والألم. فقبل 32 سنة تجرع الملالي، على أيدي الرئيس السابق صدام حسين كأس الذل والهزيمة والعار حتى خرج الخميني مرغمًا ليعلن قبوله وقف إطلاق النار. أما اليوم، فإن إيران تهزم وتقتل في العراقيين بأيدي باردة وبعصابات وميليشيات مأجورة جندتها من أجل قتل الهوية العراقية لكن الثورة الهائلة ستكنس حتما كل هؤلاء.

ولفتوا ان ذكرى حرب الثمان سنوات، مهما حدث ستظل الندبة الكبرى في وجه الملالي. ففيه افتضحت قوته وظهرت حقيقته بعدما اندحر امام الجيش العراقي البطل في مواقع عديدة وتجرع الذل.



وفي يوم 8-8- 1988، أعلنت الأممُ المتحدة دخولّ وقفِ اطلاق النار بين العراق وايران حيزّ التنفيذ، إثر موافقةِ ايران على قرارِ مجلس الأمن 598 لعام 1987 بعد عامٍ من الرفضِ والمُماطلة، لاطالةِ أمدِ الحرب على العراق، على أملِ تغيير النظامِ فيه. وجاءت موافقةُ ايران على القرارِ الدولي بعد سلسلةِ الهزائم التي تعرّضت لها في مختلف جبهات القتال، على يدِ القوات المسلحةِ العراقية بدءا من تحرير قضاءِ الفاو في مدخل الخليج العربي جنوبي العراق، وصولاً الى أعالي الجبال في السليمانية واربيل، وتحريرِ العراق لكلِ أراضيه المحتلة وفور انتهاءِ الحرب سادت المدنَ العراقيةَ احتفالاتٌ واسعةٌ بالنصر، الذي تحقق بتحرير الأراضي العراقية، واجبارِ ايران على الانصياعِ لقرار وقفِ اطلاق النار حيث بدأت بعد ذلك مفاوضاتُ تبادلِ الاسرى بين الجانبيْن.

8-8-1988 هو يوم الفخر للعراق بهزيمة الفرس وتذكيرهم بنكبتهم الكبرى على يد الجيش العراقي البطل.

والأيام القادمة ستثبت أن الشعب العراقي الأبي سيدحر إيران وميليشياتها مرة ثانية.

أ.ي