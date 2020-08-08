بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 08 آب 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 08 آب 2020 04:27 م

متظاهرون يحرقون مقراً لفصيل بميليشيا الحشد الشعبي بعد حادثة "مفخخة الناصرية"

ميليشيات
أفاد مصدر محلي في ذي قار جنوبي العراق، اليوم السبت، بإحراق متظاهرين مقراً لميليشيا الحشد الشعبي بعد اتهام أحد عناصره بإدخال مفخخة لمدينة الناصرية مركز المحافظة.

وقال المصدر، إن "العشرات من المتظاهرين في محافظة ذي قار أحرقوا، اليوم، مبنى حركة أنصار الله الأوفياء، وهي أحد الفصائل المنضوية في الحشد الشعبي".

وأوضح المصدر، أن "المتظاهرين أحرقوا المقر بعد أن ثبتت التحقيقات بأن السيارة المفخخة التي فككتها القوات الأمنية في الأسبوع الماضي وسائق السيارة يعودان إلى حركة الأوفياء".

وأكدت خلية الإعلام الأمني امس الجمعة، (7 آب 2020)، أن الشخص الذي كان يقود السيارة المفخخة لغرض إدخالها إلى ذي قار، هو من "سكنة المحافظة"، تأتي هذه الأنباء بعد انتشار أخبار مفادها بأن سائق السيارة قد قدم من محافظة تكريت ليفجرها في ساحة الحبوبة وسط الناصرية.
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