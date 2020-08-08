الآلوسي يطالب ترامب بدعم العراق للتحرر من الحرس الثوري الإرهابي

طالب السياسي العراقي مثال الألوسي، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بدعم العراق للتحرر من إيران ومجاميعها المسلحة .



وقال الآلوسي في تدوينة له إنه “أدعو العقلاء الوطنيين بكل أطيافهم وتوجهاتهم لدعم السيد الكاظمي والوفد المرافق بزيارة واشنطن”.



وأضاف “نطالب الرئيس ترامب وادارته بدعم العراق للتحرر من الحرس الثوري الإيراني ومجاميعه الارهابية في العراق واقامة دولة الانسان والدستور لكل العراقيين”.



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