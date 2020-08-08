​ غضب يسود مواقع التواصل في ديالى بسبب الحلبوسي

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة ديالى، السبت، حالة من الغضب الشديد بسبب صورة لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

وقال الناشط محمد حسن في حديث لـه ،ان” مجموعة شباب تابعين لتجمع سياسي يرأسه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي قاموا بتعليق لافتة كبيرة في بعقوبة مؤيدة له مختومة بعبارة شباب ديالى ما اثار غضب الاوساط الشبابية بشكل كبير لرفضها تاييده في مشوار انتخابي مقبل”.

واضاف حسن،ان” الكثير من الناشطين عبروا عن سخطهم لخطوة هولاء الشباب الذين تحدثوا باسم ديالى ككل لافتا الى ان الخطوة جاءت لتاكيد رفض الشباب ان تتحول المحافظة الى ساحنة للتجاذبات السياسية بين القوى المتنفذة”.

فيما بين كريم الشمري ناشط ان “الحلبوسي هو مسؤول تكتل سياسي لكنه لايمثل ديالى واللافتة خطأ فادح ارتكبه بعض الشباب لدوافع سياسية وانتخابية مبكرة مؤكدا بان الانتقادات اللاذعة في مواقع التواصل الاجتماعي هو مؤشر انتخابي مبكر على رفض مشروعه في المحافظة”.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي شهدت انتقادلات لاذعة لنشر لافتة فوق احدى المباني في بعقوبة بعنوان تاييد لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.