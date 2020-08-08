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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 08 آب 2020 02:33 م

نائبة: رؤساء الكتل السياسية في طور الاتفاق الأخير على تعديل قانون الانتخابات

عالية نصيف

أكدت النائب المستقل في ائتلاف دولة القانون عالية نصيف, أن رؤساء الكتل السياسية في طور الاتفاق الأخير على تعديل قانون الانتخابات بما يخص الدوائر الانتخابية, مرجحة التصويت عليه خلال الشهر الجاري.

وقالت نصيف في تصريح صحفي, إن الكتل السياسية وبعد حوارات مكثفة على وشك الاتفاق النهائي لتعديل قانون الانتخابات بشان الدوائر الانتخابية, مبينة أن الاتفاق سيرضي جميع الأطراف ويضمن بتعدد الدوائر التي طالب بها المتظاهرين.

وأضافت أن الكتل السياسية أيضا عاكفة على انجاز تعديل قانون المحكمة الاتحادية ليضمن اجراء الانتخابات المبكرة, مرجحة التصويت على تعديل قانون الانتخابات سيمرر خلال الشهر الجاري.

يذكر أن رؤساء الكتل السياسية قد عقدوا سلسلة من الاجتماعات بشان توحيد الرؤى التي تتعلق بالدوائر الانتخابية خلال الأسابيع الماضية.

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