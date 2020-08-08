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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 08 آب 2020 02:05 م

ضبط 32 حاوية تحوي مواد كيمياوية متروكة في أحد موانئ أم قصر

ميناء ام قصر

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، إحصاء 32 حاوية تحوي مواد كيمياوية متروكة في أحد موانئ أم قصر، مستوردة لصالح القطاعين الحكومي والخاص.

وذكر مدير عام الجمارك، خالد صلاح الدين، في تصريح صحفي، أن "اجمالي الحاويات المتروكة في ميناء واحد (ام قصر الجنوبي) والمستوردة خلال الاعوام 2011ولغاية 2019 بلغت نحو 878 حاوية متروكة، بضمنها 32 حاوية للمواد الكيمياوية بحالة سائلة وغازية وباودر، وهذه الحاويات هي بواقع 506 مستوردة للقطاع الحكومي ونحو 371 للقطاع الخاص"

وأضاف صلاح الدين، انه "وتأكيدا لتوجيهات رئيس الوزراء خلال زيارته الأخيرة موانئ ام قصر للحد من ظاهرة التهرب والتلاعب بأوراق المعاملات ومعالجة القضايا والمخالفات التي تعرقل العمل الجمركي، شددت الهيئة العامة للجمارك في اعمام صدر الى جميع المراكز الجمركية بضرورة جرد الحاويات"

وكانت هيئة المنافذ الحدودية قد أكدت، استحصال موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على تشكيل لجنة لجرد الحاويات المتكدسة في المنافذ

وقال رئيس الهيئة، عمر الوائلي، في بيان، إنه "حصلت موافقة رئيس الوزراء على تشكيل لجنة عاجلة لجرد الحاويات المتكدسة في المنافذ الحدودية ذات الطابع الكيمياوي وعالية الخطورة"

ويأتي ذلك بعد انفجار هز مرفأ بيروت، وراح ضحيته عشرات القتلى والجرحى، بسبب تكدس المواد الكيمياوية وخزنها منذ سنوات في المرفأ.

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