مسؤول إيراني يكشف عن كارثة: مستودعات كيماوية ضخمة في قلب طهران

أكد عدد من السياسيين الإيرانيين، ضرورة نقل مستودعات الذخيرة والتنصيع الضخمة خارج المدن، خوفا من تكرار ما حصل في بيروت.



وبحسب وسائل إعلام إيرانية، أصر رئيس منظمة إدارة الأزمات في طهران، رضا كرامي، على نقل مستودعات كيماوية ضخمة إلى خارج حي شهران الواقع في قلب العاصمة الإيرانية".



يأتي ذلك عقب تحذيرات أطلقها عضو في مجلس المدينة بشأن موقع خطير لتخزين النفط.



وتقع المستودعات في منطقة سكنية مكتظة بالسكان، في العاصمة الإيرانية.



وقال عضو مجلس مدينة طهران، مجيد فراهاني "لرديو فردا" إن "مستودعا للنفط في شمالي العاصمة طهران قد يتسبب بكارثة أسوأ من الانفجار الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت مؤخرا".



وفي منشور على إنستغرام، أشار فراهاني إلى "دروس لا بد من تعلمها من الانفجار الذي شهدته بيروت"، الثلاثاء، والذي أشارت السلطات إلى أن السبب وراءه يعود لاشتعال حريق في مواد كيماوية مخزنة بإهمال في بيروت.



