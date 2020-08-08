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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 08 آب 2020 01:25 م

الجيش الإسرائيلي: أحبطنا مهمة خلية إيرانية في الجولان

أفيف كوخافي
كشف رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، جنسية الخلية التي استهدفها الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، في الجولان.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن كوخافي، خلال لقائه بوحدة "ماجلان" التي أعلن الجيش الاسرائيلي مسؤوليتها عن تصفية الخلية، قوله إن "الخلية التي استهدفها الجيش، في الجولان إيرانية". 

وأضاف كوخافي، "لقد أحبطنا مهمة خلية إيرانية، وهذه الخلية جزء من عملية تأسيس المحور الراديكالي في سوريا، والجيش الإسرائيلي سيواصل العمل من أجل منع تأسيس هذا المحور في الجبهة الشمالية". 

وتابع، "الجيش سيواصل العمل ضد جميع القطاعات الأخرى، ومحاولات تصنيع صواريخ دقيقة، وسنواصل عملية إيذاء أعدائنا وإلحاق الضرر بهم". 

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن الاثنين الماضي، أنه أحبط محاولة لزرع عبوات ناسفة على الحدود مع سوريا. 

ونشر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي فيديو العملية وأرفقه، بتوضيح أن "العملية حاولت تنفيذها خلية تخريبية مكونة من 4 أشخاص في منطقة تل فارس الليلة الماضية"، مضيفا أنه "تم القضاء على أفراد الخلية بعد أن فتحت نحوهم النيران من البر ومن الجو". 

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