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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 08 آب 2020 12:44 م

العراق يدخل مرحلة تفشي وباء كورونا العالي والسريع.. والمصدر مجهول

كورونا العراق

كشف مسؤول في وزارة الصحة، عن دخول العراق مرحلة تفشي وباء فيروس كورونا "العالي والسريع"، مشيراً إلى أن الوباء "أصبح في كل مكان"، فيما توقع زيادة الاصابات خلال الاسابيع المقبلة.

وقال عضو خلية الأزمة، في دائرة صحة الرصافة، عباس عويد الحسيني، "إنه من المتوقع زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى أكثر من ثلاثة آلاف إصابة يومياً خلال الأسابيع المقبلة نتيجة اتساع عمليات المسح الميداني التي تجاوزت الـ 18 ألف مسحة يومياً وهذا عامل إيجابي"، متأملاً أن "ترتفع إلى ما بين 25 – 50 ألف مسحة في اليوم الواحد". 

وبيّن الحسيني، أن "عدد الإصابات يرتفع مع ارتفاع القدرات المسحية"، محذراً من "استمرار عدم التعامل بجدية مع خطر المرض من قبل المواطنين وإصرارهم على عدم الالتزام بالوقاية والتباعد الاجتماعي، والاستهزاء بالمرض"، مشيراً إلى أن "هذه العوامل هي السبب في تواصل أرقام الإصابات التصاعدية الحالية". 

وأضاف أن "العراق دخل منذ ثلاثة أسابيع مرحلة تفشي الوباء العالي والسريع، بمعنى أن الوباء أصبح في كل مكان وينتقل بين الناس من دون معرفة مصدر الإصابة، وأغلب المصابين يجهلون إصابتهم، عل الرغم من التزامهم بالوقاية الشخصية، وجميع الإصابات المعلنة تعرضت إلى العدوى من ملامسين مقربين، أو نقلها أشخاص لأسرهم وأقاربهم من دون شعورهم بأي أعراض بسبب عدم التزامهم بإجراءات الوقاية". 

وانتقد الحسيني، "عزوف المرضى عن مراجعة المستشفيات لإجراء الفحوصات في وقت مبكر، أو مراجعتهم للمستشفيات الخاصة، أو عيادات الأطباء، ومعالجة المريض من خلال اتصاله بالطبيب عبر الهاتف وتزويده بالأدوية، بعيداً عن أجراء المسوحات للتأكد من إصابته بالفيروس". 

وأكد عضو خلية الازمة عن دائرة الرصافة، "التزام الملاكات الطبية والصحية وتقيدها بأقصى إجراءات الوقاية لحمايتهم من الإصابة بالفيروس وعدم التهاون بخطورته حماية لهم من الإصابة"، داعيا إلى "إلزام المواطنين بارتداء الكمامات والكفوف، والتباعد الاجتماعي لأن مصدر العدوى أصبح غير معروف، وتطبيق الاجراءات القانونية بحق المخالفين، فضلاً عن فرض الغرامات عند عدم التزامهم بالوقاية الشخصية".

 وحذرت وزارة الصحة، المواطنين من عدم الالتزام بالتعليمات، وأشارت الى أن استمرار التهاون سيؤدي الى نتائج "وخيمة لا تحمد عقباها".

ومنذ تفشي الفيروس في البلاد بلغ مجموع الشفاء، 103197 حالة، ومجموع الاصابات 144064، بينما بلغ مجموع الراقدين الكلي: 35631، والراقدين في العناية المركزة 566،  ومجموع الوفيات   5236.


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