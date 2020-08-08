مواطنون يشتكون من تأخر تسلم المفردات التموينية في بغداد

اشتكى مواطنون في غرب بغداد، من تأخر تسلم المفردات التموينية، منذ شهر رمضان المبارك والى الان.



وقال عبدالله نجم" لم نتسلم المفردات التموينية منذ شهر رمضان، ما سبب اضرارا كبيرة للطبقات الفقيرة على الرغم من ان المفردات التموينية رمزية ورديئة المنشأ والجودة" .



واضاف أن "الكثير من الاسر الفقيرة والمتعففة تعتاش على المفردات التموينية رغم تذبذب توزيعها وعدم انتظام وصولها الى المواطنين في الوقت المحدد"، داعيا وزارة التجارة الى "تأمين المفردات التموينية باعتباره حق معيشي للمواطنين".

من جهتها ناشدت سميرة محمد "الجهات رسمية لتأمين الحصص التموينية للمناطق الفقيرة لأنها عصب الحياة "مشيرة إلى ان الجهات الرسمية تبرر ذلك بخلو مخازن وزارة التجارة من المفردات التموينية".