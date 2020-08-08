العمل :أكثر من سبعة آلاف شخص يتقاضون راتباً آخر غير راتب الحماية

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن وجود أكثر من سبعة آلاف شخص يتقاضون راتباً آخر غير راتب الحماية.



وقال وزير العمل عادل حاشوش الركابي في تصريح صحفي: إن "الوزارة بدأت بتشكيل لجان قبل أسبوعين لتدقيق بيانات شبكة الحماية الاجتماعية وهيأة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة المستفيدين من خدمات الهيأة"، لافتاً إلى أن"لجنة التدقيق بدأت عملها مع هيأة التقاعد العامة وبعض الدوائر الحكومية الأخرى، وعملها سيستمر بعد عطلة عيد الأضحى المبارك".



وأشار إلى أنه "تم في الأيام الأولى كشف أكثر من سبعة آلاف شخص ممن يتقاضون رواتب الحماية الاجتماعية ، إضافة إلى كونهم يتقاضون رواتب تقاعدية ،أو هم موظفون في دوائر أخرى"، مبيناً أن "الحملة ستستمر لكشف مزدوجي الرواتب الذين يتجاوزون على رواتب شبكة الحماية الاجتماعية التي يجب أن تذهب للفقراء".