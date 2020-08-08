نائبة: البرلمان سيمرر كل متعلقات الانتخابات المبكرة خلال الجلسة المقبلة

أكدت النائبة المستقلة ندى شاكر جودت، امكانية البرلمان تمرير جميع متعلقات الانتخابات حلال الجلسة المقبلة ، مبينة ان التعديل قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية وحتى المحكمة الاتحادية امور بسيطة يمكن التوافق عليها.

وقالت جودت ان ” البرلمان وخلال الجلسة المقبلة سينهي كافة الاجراءات الخاصة بالبرلمان بشان الانتخابات المبكرة.

وضافت انه ” سيتم التصويت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية لاعادة عمليها بصورة طبيعية فيما سيتم تحديد الدوائر الانتخابية والتصويت على قانون الانتخابات بالكامل.

وتابعت جودت ان ” جميع تلك الاجراءات السابقة هي ضمن صلاحيات البرلمان وبعدها سيتم التحضيرات من قبل الحكومة ومفوضية الانتخابات ورئاسة الجمهورية الخاصة بتحديد الموعد النهائية وتوفير مبالغ مالية للمفوضية لاجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر.