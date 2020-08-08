محمود عثمان : هناك تقدم في مباحثات بغداد وأربيل بشان المشاكل العالقة

أكد السياسي الكردي المستقل محمود عثمان وجود تقدم في مباحثات بغداد واربيل على عدد من المشاكل العالقة بينهما.



وقال عثمان ان هناك تقدما في المباحثات بين بغداد واربيل بشان حل بعض المشاكل العالقة والتي ستفضي الى اتفاق بينهما قريبا .



واشار الى ان الاحزاب الكردية وحكومة الاقليم اتفقت على ارسال وفد كردي الى بغداد خلال الايام القليلة المقبلة لاستكمال جولات المباحثات بينهما والاتفاق مع الحكومة الاتحادية بشان المشاكل العالقة وأبرزها رواتب الاقليم وتصدير النفط والبيشمركة.