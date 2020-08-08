الغراوي دعو الحكومة إلى تقديم مقترح للجامعة العربية لابرام اتفاقية حماية النازحين قسرا

دعا عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي، الحكومة الى تقديم مقترح لجامعة الدول العربية لابرام اتفاقية عربية لحماية النازحين قسرا.



وقال في بيان ان "الاوضاع الانسانية للنازحين وتعرضهم لالاف الانتهاكات يدعو الحاجة الماسة الى ابرام اتفاقية لتعزيز حقوقهم وحمايتهم".



واضاف الغراوي "لاتوجد للان اتفاقية دولية لحماية النازحين وهنالك مبادئ توجيهية لحماية النازحين وهي غير ملزمة للدول"، داعيا الحكومة الى "تقديم مقترح لجامعة الدول العربية لابرام اتفاقية عربية لحماية النازحين قسرا ووضع كافة اطر الحماية للمحافظة على حقوقهم".

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