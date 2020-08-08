مكتبه: الكاظمي يزور الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع المقبل

أعلن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان رئيس الوزراء سيزور الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع المقبل.



وقال المكتب في بيان ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي سيبدأ الأسبوع المقبل، زيارة رسمية الى الولايات المتحدة الأمريكية، على رأس وفد حكومي، بناءً على دعوة رسمية".



واضاف ان "الكاظمي سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، في العشرين من الشهر الجاري".



وتابع ان "الزيارة ستشمل بحث ملفات العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتعاون المشترك في مجالات الأمن والطاقة والصحة والاقتصاد والاستثمار، وسبل تعزيزها، بالإضافة الى ملف التصدي لجائحة كورونا، والتعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين".

Copy أخبار متعلقة حرب: ﻋﺪم اﺗﻤﺎم اﻟﻜﺎﻇﻤﻲ ﻟﻜﺎﺑﻴﻨﺘﻪ اﻟﻮزارﻳﺔ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ أي ﺧﻠﻞ دﺳﺘﻮر