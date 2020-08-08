الرافدين يعلن البدء في توطين رواتب منتسبي الدفاع الكترونيا

أعلن مصرف الرافدين عن البدء بتوطين رواتب منتسبي وزارة الدفاع وتشكيلاتها ومنح بطاقة الماستر كارد لتسلم رواتبهم الكترونيا.



وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان انه “تم توزيع الاستمارات الخاصة بتوطين الرواتب على منتسبي وزارة الدفاع لاختيار المصرف الذي يقدم الخدمات المالية لهم من سلف وقروض”.



واشار الى ان “منتسبي الدفاع سيحظون بالمنتجات والخدمات التي يمنحها المصرف في توزيع السلف والقروض لهم”.

