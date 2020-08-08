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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 08 آب 2020 12:00 م

الصحة تتوقع زيادة الإصابات بكورونا في العراق.. والمثنى تتخذ إجراءات صارمة بحق السكان

كورونا في العراق1

رجح وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي، استمرار صيغة الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية بعد رفع حظر التجوال الشامل يوم غد الأحد بنسبة 25 بالمئة.

وقال في تصريح لوسائل إعلامية حكومية، ان "ذلك القرار يعود الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

وتوقع عضو خلية الأزمة في دائرة صحة الرصافة عباس عويد الحسيني، "زيادة عدد الإصابات بفايروس كورونا خلال الأسابيع المقبلة نتيجة عمليات المسح الميداني التي تجاوزت ال 18 الف مسحة يوميا".

وتأتي تحذيرات الصحة عقب الزيادة الكبيرة التي سجلتها أمس في عدد الاصابات بفايروس كورونا، والتي بلغت 3461.

 وأضاف الحسيني "نأمل ان تصل عدد المسحات في اليوم بين 25- 50 الف مسحة باليوم الواحد"، لافتا الى انه "كلما ارتفعت قدرات الفحوصات التشخيصي كلما زادت نسبة الكشف عن الإصابات".

 أعلنت محافظة المثنى، عن اجراءات حكومية "صارمة" بحق المواطنين والموظفين من أجل "التعايش" مع فيروس كورونا.

وقالت المحافظة في بيان، إن المحافظ أحمد منفي جودة وجه بأن يكون الدوام في دوائر المحافظة يوم غد الاحد بنسبة ٥٠٪، من اجل التعايش مع كورونا"، مشيرة إلى "اتخاذ اجراءات حكومية صارمة في المثنى بحق الموظفين والمواطنين".

وأوضح البيان، أن "كل موظف لا يرتدي الكمامة اثناء الدوام الرسمي ولا يلتزم بإجراءات السلامة سيطرد من الدائرة ويعتبر غائباً عن الدوام".

وبين بيان المحافظة، أن "محافظ المثنى  وجه أيضاً بانتشار أمني مكثف بعد عطلة العيد من قبل قيادة شرطة المثنى ودائرة الصحة في المثنى في أغلب تقاطعات المدينة من أجل معاقبة غير الملتزمين في اجراءات السلامة"، موضحاً أن "قوات امنية راجله سيتم نشرها في شوارع واسواق مدينة السماوة لمحاسبة المواطنين غير الملتزمين في لبس الكمامة".

وأشار البيان أيضاً إلى "غلق جميع المطاعم والمقاهي التي لا تلتزم في اجراءات الصحة من خلال لبس الكمامة للعاملين"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات تأتي من اجل التعايش مع هذا الوباء في الوقت الحاضر وستطبق خلال هذا الأسبوع".

وحذرت وزارة الصحة، المواطنين من عدم الالتزام بالتعليمات، وأشارت الى أن استمرار التهاون سيؤدي الى نتائج "وخيمة لا تحمد عقباها".

ومنذ تفشي الفيروس في البلاد بلغ مجموع الشفاء، 103197 حالة، ومجموع الاصابات 144064، بينما بلغ مجموع الراقدين الكلي: 35631، والراقدين في العناية المركزة 566،  ومجموع الوفيات   5236.

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