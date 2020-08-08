كورونا عربيا: ما زال الخطر مستمرا والعراق يسجل 3461 إصابة جديدة بالفايروس

نشر وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، الهلع في جميع دول العالم، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها الدول العربية.

ففي العراق، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 3461 إصابة جديدة بالفيروس و75 حالة وفاة، مشيرة إلى تماثل 2172 شخصا للشفاء.

وأشارت الصحة، في بيان، إلى أن مجموع الشفاء من الوباء بلغ 103197، فيما بلغ مجموع الإصابات 144064، بينما وصل إجمالي حالات الوفيات إلى 5236.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه "تم فحص17517 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 1110258".

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 5 حالات بكورونا المستجد، واحدة منها محليّة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1237 حالة.

وقالت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة في موجز إعلامي، إنه جرى تسجيل 7 حالات شفاء في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، إضافة إلى إجراء 5976 فحوصات مخبريّة، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات حتى الآن 634721 فحصا.

وأشارت الصحة الأردنية، إلى تفعيل أمر الدّفاع رقم 11 لسنة 2020م خلال الفترة المقبلة، والذي يُلزِم أصحاب المنشآت والأفراد بضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، وفرض عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمامات، أو التي تهمل أساليب الوقاية باتّباع ممارسات من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر.

وفي سوريا أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة حتى الآن بلغت 1060 شفيت منها 311 وتوفيت 48 حالة.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 279 إصابة جديدة بالوباء؛ ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا المستجد إلى 5951 حالة.

وذكرت الوزارة اللبنانية، في بيان، أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 7730 فحصا.