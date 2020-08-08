الـدايـنـي: نـرفض تقسيم ديالى لدائرتيـن أو دمـج المـقـداديـة مـع بـلـدروز بالانتخابات المبكرة

أكدت الـنائـبة عن محافـظة ديالى ناهـدة الـدايـنـي، رفض مقـترح دمـج قـضاء المـقـداديـة مـع بـلـدروز او جعل المحافظة دائرتين انتخابيتين في مشروع قانون الانتخابات المبكرة، مبينة ان نص القانون هو دوائر متعـددة.



وقـالت الـدايـنـي في بيان ان "محافظة ديالى وحسب الاتفاف تكـون خمـس دوائر انتخابيـة حسب الاقضيـة الموجودة ( المقدادية . خانقيـن . بعقـوبـة . الخالص . بلدروز ) لـكن مع الاسف هناك ممن هم قريبـون من اصحاب القرار او قادة الكتل السياسية من جميع المكونات يحاولون ولمصالحهم الخاصة ,, جعل المحافظة دائرتين او دمـج قـضائـيـن.



وضافت " نـرفـض رفـضا قاطعا هذا المقتـرح ودمـج قـضاء المقداديـة مع بلـدروز وذلك لكون هناك من يملك النفـوذ والسلطة والمال السياسي والسلاح المنفلت ولن يكون هناك تمثيل حقيقي للمكونات.