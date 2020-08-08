الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على إرهابي وتاجر مخدرات في الرمادي والبصرة

أعلنت مديرية الاستخبارت العسكرية عن تمكنها من اعتقال ارهابي في الرمادي وتاجر مخدرات في البصرة .



وقالت المديرية في بيان انه " وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة من الفوج الاول لواء المشاة ٣٨ الفرقة العاشرة ومفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة من القاء القبض على احد الارهابيين في منطقة البو طيبان بالرمادي وهو احد العناصر التي قدمت دعما معلوماتيا للدواعش، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ ارهاب".



واضافت انه "في سياق منفصل وضمن منهاجها لتعقب عصابات الجريمة المنظمة تمكنت قوة من الفوج الثاني لواء ٣٦ الفرقة المدرعة التاسعة (قيادة عمليات البصرة) ومفارز الاستخبارات العسكرية في اللواء ، من القاء القبض على احد تجار المخدرات في قضاء الهارثة بالبصرة واحالته للقضاء بموجب احكام المادة ٢٨ تجارة مخدرات.