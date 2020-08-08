يونادم كنا يؤكد صعوبة إجراء أي تعديل على الدستور في الوقت الحالي



اكد عضو اللجنة النيابية الخاصة المكلفة بالتعديلات الدستورية يونادم كنا ، صعوبة اجراء اي تعديل على الدستور العراقي، في الوقت الحالي.



وقال كنا في بيان إن “لجنة التعديلات الدستورية ليس لها الحق في اتخاذ اي قرار، وإنما هي ترفع المقترح إلى مجلس النواب، وهو الذي يوافق او يرفض ذلك، خاصة ان هذه اللجنة، لم تجتمع منذ سبعة اشهر بسبب فيروس كورونا، واسباب اخرى.

واضاف ان “تعديل الدستور، بحاجة الى تصويت في البرلمان العراقي، ثم اجراء استفتاء شعبي في عموم العراق، على ان لا يرفض من ثلاث محافظات.

وتابع انه " من الصعب جداً اجراء اي تعديل على الدستور في الوقت الحاضر، وهذا التعديل ممكن العمل به بعد اجراء الانتخابات المبكرة.