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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 08 آب 2020 10:29 ص

وزير النفط يبحث مع خمسة من نظرائه الخليجيين تطورات الاسواق العالمية

وزير النفط إحسان عبد الجبار
بحث وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل،  مع خمسة وزراء نفط خليجيين ، التطورات الأخيرة في الأسواق العالمية، واستمرار الانتعاش في الاقتصاد العالمي والطلب على النفط، فضلاً عن التقدم الذي تم إحرازه باتجاه إعادة التوازن إلى السوق البترولية.
وجرت المباحثات عبر اتصال هاتفي مشترك، بين وزير النفط ووزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان آل سعود، ووزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، ووزير النفط الكويتي خالد علي الفاضل؛ وزير النفط البحريني محمد بن خليفة آل خليفة؛ ووزير الطاقة العماني محمد بن حمد الرمحي.
وأشار الوزراء الستة ببيان مشترك أصدروه في نهاية الاتصال إلى أن علامات التحسن التي ظهرت مؤخراً على الاقتصاد العالمي مُشجّعةٌ جداً، وأثنوا على الجهود التي تبذلها الدول، في جميع أنحاء العالم، لإعادة فتح اقتصاداتها بطريقة آمنة.

وأكد الوزراء، مُجدداً، التزامهم التام باتفاق أوبك بلس؛ وأهمية تحقيق جميع الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، مستويات الإنتاج المُستهدفة لها، من أجل تسريع إعادة التوازن إلى سوق البترول العالمية، وأن تقوم الدول التي زاد إنتاجها عن النسب المُقررة لها، في شهور مايو ويونيو ويوليو، بالتعويض عن تلك الكميات.
 وأعرب الوزراء عن شكرهم وتقديرهم لوزير النفط إحسان إسماعيل لجهوده وتعاونه الكبيرين لتحقيق التوازن في أسواق البترول، مؤكّدين على أهمية دور العراق في نجاح اتفاقية أوبك بلس.
وأكّد الوزراء، مُجدداً، أن الالتزام الكامل باتفاق أوبك بلس، وبنظام التعويض، سيسرع انتعاش سوق البترول العالمية، لما فيه صالح منتجي البترول ومستهلكيه، وصناعة الطاقة، والاقتصاد العالمي ككل.
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