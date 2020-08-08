الصحة: استمرار التهاون وعدم الالتزام تجاه كورونا سيؤدي إلى نتائج وخيمة لا تحمد عقباها

حذرت وزارة الصحة والبيئة، من زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا نتيجة للتهاون بتنفيذ التعليمات الصادرة عن الوزارة المستندة إلى اللائحة الدولية لمنظمة الصحة العالمية.

وقالت الوزارة في بيان " إنها لطالما بيّنت أن تهاون المواطن بتنفيذ التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والمستندة إلى اللائحة الدولية لمنظمة الصحة العالمية سيؤدي إلى زيادة كبيرة بنسبة الإصابات وهذا التهاون تسبب فعلا بزيادة ملحوظة في الآونة الأخيرة.

وأضافت، أنه "بالرغم من الإجراءات الجادة التي اتخذتها الوزارة من خلال زيادة أعداد الأسرة المخصصة لرقود مرضى كورونا وتوفيرها أعدادا كبيرة من أجهزة التنفس الاصطناعي وكذلك زيادة أعداد المختبرات التشخيصية وتوفيرها الأدوية والمستلزمات الطبية كافة المستخدمة ضمن البروتوكولات العلاجية العالمية والتي أقرتها اللجان الاستشارية المختصة، إلا أننا نحذر المواطنين الكرام أن استمرار التهاون وعدم الالتزام سيؤدي إلى نتائج وخيمة لا تحمد عقباها واحتمال للتفشي الواسع للوباء.



وأشارت إلى أن "تحقيق النصر النهائي على هذا الوباء يكون بالالتزام بتوصيات وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية فيما يخص الإجراءات الوقائية من قبل المواطن أولا والجهات الأخرى ثانيا.