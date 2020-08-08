الصحة: استمرار التهاون وعدم الالتزام تجاه كورونا سيؤدي إلى نتائج وخيمة لا تحمد عقباها

حذرت وزارة الصحة والبيئة، من زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا نتيجة للتهاون بتنفيذ التعليمات الصادرة عن الوزارة المستندة إلى اللائحة الدولية لمنظمة الصحة العالمية.
وقالت الوزارة في بيان " إنها لطالما بيّنت أن تهاون المواطن بتنفيذ التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والمستندة إلى اللائحة الدولية لمنظمة الصحة العالمية سيؤدي إلى زيادة كبيرة بنسبة الإصابات وهذا التهاون تسبب فعلا بزيادة ملحوظة في الآونة الأخيرة.
وأضافت، أنه "بالرغم من الإجراءات الجادة التي اتخذتها الوزارة من خلال زيادة أعداد الأسرة المخصصة لرقود مرضى كورونا وتوفيرها أعدادا كبيرة من أجهزة التنفس الاصطناعي وكذلك زيادة أعداد المختبرات التشخيصية وتوفيرها الأدوية والمستلزمات الطبية كافة المستخدمة ضمن البروتوكولات العلاجية العالمية والتي أقرتها اللجان الاستشارية المختصة، إلا أننا نحذر المواطنين الكرام أن استمرار التهاون وعدم الالتزام سيؤدي إلى نتائج وخيمة لا تحمد عقباها واحتمال للتفشي الواسع للوباء.
وأشارت إلى أن "تحقيق النصر النهائي على هذا الوباء يكون بالالتزام بتوصيات وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية فيما يخص الإجراءات الوقائية من قبل المواطن أولا والجهات الأخرى ثانيا.
وقالت الوزارة في بيان " إنها لطالما بيّنت أن تهاون المواطن بتنفيذ التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والمستندة إلى اللائحة الدولية لمنظمة الصحة العالمية سيؤدي إلى زيادة كبيرة بنسبة الإصابات وهذا التهاون تسبب فعلا بزيادة ملحوظة في الآونة الأخيرة.
وأضافت، أنه "بالرغم من الإجراءات الجادة التي اتخذتها الوزارة من خلال زيادة أعداد الأسرة المخصصة لرقود مرضى كورونا وتوفيرها أعدادا كبيرة من أجهزة التنفس الاصطناعي وكذلك زيادة أعداد المختبرات التشخيصية وتوفيرها الأدوية والمستلزمات الطبية كافة المستخدمة ضمن البروتوكولات العلاجية العالمية والتي أقرتها اللجان الاستشارية المختصة، إلا أننا نحذر المواطنين الكرام أن استمرار التهاون وعدم الالتزام سيؤدي إلى نتائج وخيمة لا تحمد عقباها واحتمال للتفشي الواسع للوباء.
وأشارت إلى أن "تحقيق النصر النهائي على هذا الوباء يكون بالالتزام بتوصيات وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية فيما يخص الإجراءات الوقائية من قبل المواطن أولا والجهات الأخرى ثانيا.