نائب :نجاح الانتخابات المقبلة يتطلب من الحكومة الحالية تحقيق خمسة شروط

أكد النائب صادق السليطي، أن نجاح الانتخابات المقبلة يتطلب من الحكومة الحالية تحقيق 5 شروط، أبرزها عدم السماح بأي تدخل خارجي في الشأن العراقي.



وقال السليطي، إن "وجود السلاح المنفلت قد يتسبب بمصادرة أصوات الناخبين من خلال إجبارهم على التصويت لقوائم أو أسماء محددة"، مشدداً على أن :استخدام مثل هذه الأساليب يمثل طعناً للعملية الديمقراطية، ومصادرة لإرادة الجماهير، وقد يؤدي إلى تفاقم المشاكل السياسية في البلاد وإغلاق نوافذ الحل.



وأضاف، أن "العراق يمر خلال هذه الفترة بظرف أمني غير مستقر في ظل وجود نشاطات لجماعات متعددة من بينها جماعات منفلتة في بعض المدن"، مؤكداً أن "استمرار مثل هذه الممارسات قد يؤثر على الناخب بسبب وجود السلاح والتهديد.





ولفت، إلى أن "عملية نزع سلاح الفصائل المسلحة هي من مسؤولية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وأن الأمر يتطلب جهودا حكومية صارمة وخلال فترة زمنية تتناسب مع عمر مهمة الحكومة الحالية"، مشيراً إلى أن "الحكومة معنية بفرض هيبة الدولة على كل المدن والمناطق في ظل وجود الحاجة إلى الأمن على جميع المستويات، من أجل الأمن الانتخابي لأن من دونه قد تتعرض الانتخابات إلى عمليات تلاعب.



وأكد، أن "نجاح الانتخابات يتطلب وجود قدرة على فرض هيبة الدولة، والسيطرة على الحدود، والحفاظ على سيادة القرار السياسي، واستكمال كل مفردات السيادة الوطنية، وعدم السماح بأي تدخل خارجي في الشأن العراقي".