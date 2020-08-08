نائب عن سائرون يتهم الحلبوسي، بـ"تعطيل" إقرار قانون الانتخابات بهدف البقاء في منصبه



اتهم النائب عن كتلة سائرون رياض المسعودي رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بـ"تعطيل" إقرار قانون الانتخابات بهدف البقاء في منصبه.

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وقال المسعودي، إن "الحلبوسي يعطل اقرار تعديل قانون الانتخابات من أجل البقاء بالمنصب وعدم إجراء الانتخابات المبكرة.



وأشار إلى أن "مطالبة الحلبوسي باجراء الانتخابات المبكرة أمر مستغرب منه، ولا توجد نية سياسية حقيقية بإجرائها.



واضاف المسعودي إن "أغلب الكتل السياسية تتحدث عن تأييدها لإجراء الانتخابات المبكرة، إلا إنها بالحقيقة غير راغبة بإجرائها وتصريحاتها إعلامية فقط"، مشدداً على "ضرورة استئناف جلسات مجلس النواب للتصويت على ملحق قانون الانتخابات المتعلقة بالدوائر الانتخابية.