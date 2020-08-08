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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 08 آب 2020 09:59 ص

​مقتل أحد عناصر "حزب الله" الإرهابي مع ابنته في طهران

حزب الله
ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية نقلا عن نشطاء، أن مواطنا لبنانيا جرى اغتياله مع ابنته في شارع باسداران شمال شرق طهران، فيما تحدثت مواقع معارضة عن أنه أحد عناصر "حزب الله" اللبناني.

وأضافت الوكالة أنه لم ينف أو يؤكد أي مصدر رسمي الخبر، مشيرة إلى أن مريم داودي جرى اغتيالها مع والدها حبيب داودي بعدما أطلق عليهما الرصاص من قبل مسلحين يستقلون دراجة نارية.

وأوضحت "فارس" نقلا عن مصادر بأنه تم إطلاق 5 رصاصات من قبل المسلحين على المواطنيين اللبنانيين أثناء تواجدهما في شارع باسداران، وأن 4 رصاصات أصابت أهدافها، فيما أصابت الرصاصة الخامسة سيارة عابرة.

وبينت أن حبيب داودي وابنته مريم، كانا يستقلان سيارة من طراز "تندر 90" وأن المهاجمين لاذوا بالفرار.

وأفادت مواقع معارضة بأن حبيب داودي هو أحد عناصر "حزب الله" اللبناني وجرى اغتياله في طهران، قرب منزل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، الذي اغتالته الولايات المتحدة مطلع يناير 2020 عندما كان برفقة قاسم سليماني قائد فيلق القدس قرب مطار العاصمة بغداد.
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