صالح والكاظمي يبحثان الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة

بدأت المباحثات بين رئاسة الجمهورية والحكومة من أجل الاستعداد للانتخابات المبكرة المزمع إجراؤها في يونيو عام 2021.

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية: استقبل الرئيس برهم صالح رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجرى، خلال اللقاء، بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والصحية والاقتصادية في البلاد، والتأكيد على وجوب إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة التزاماً بما تضمنه البرنامج الحكومي.

وشدد رئيسا الجمهورية والوزراء على ضرورة الاستمرار بمطاردة فلول الإرهاب.

وأكد صالح والكاظمي على أهمية تعزيز العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وضرورة حل الإشكاليات المالية بما يضمن حقوق المواطنين الدستورية.

وبحث الاجتماع أيضاً التطورات الدولية والإقليمية، ودور العراق المحوري في ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

وكان الكاظمي أعلن أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في 6 يونيو 2021، متعهداً بتوفير رقابة دولية على العملية الانتخابية.

ولاقى إعلان الكاظمي ترحيباً أممياً وتعهداً بالدعم، إلا أن مواقف الكتل السياسية ما زالت مبهمة ومقسمة حيال الموعد وآليات إجراء الانتخابات.

وشرعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بتنفيذ أولى خطوات الإعداد للانتخابات البرلمانية المبكرة. وقالت المفوضية في بيان: إن رئيسة الإدارة الانتخابية أحلام الجابري تتابع بشكل متواصل ومباشر مع إدارات مكاتب المحافظات السبل الكفيلة بتحقيق خطة الستة أشهر المقبلة التي وضعتها المفوضية، استعداداً للانتخابات المقبلة بما يضمن إقامتها بشكل عادل ونزيه وفق المعايير الدولية.