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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 08 آب 2020 09:35 ص

مانشستر سيتي يطيح بالريال ويضرب موعدا مع ليون الفرنسي

مانشستر سيتي
حسم مانشستر سيتي بطاقة العبور إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما كرر انتصاره ذهابا بنتيجة "2-1" على ريال مدريد، مساء اليوم الجمعة، في إياب ثمن النهائي، على ملعب "الاتحاد".

وسجل هدفي السيتي رحيم سترلينج وجابرييل جيسوس في الدقيقتين "9 و68"، بينما سجل هدف ريال مدريد الوحيد كريم بنزيما في الدقيقة 28.

وبذلك يفوز مانشستر سيتي بنتيجة "4-2"، في إجمالي مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليضرب موعدًا في ربع النهائي بمدينة لشبونة، مع أولمبيك ليون الفرنسي الذي أقصى يوفنتوس الإيطالي، يوم 15 أغسطس/آب الجاري.

تأهل ليون جاء رغم خسارته من يوفنتوس (2-1) مستفيدا من فوزه على أرضه بمباراة الذهاب بهدف نظيف.

وأحرز ممفيس ديباي هدف ليون في الدقيقة (12) من ركلة جزاء، فيما سجل كريستيانو رونالدو هدفي البيانكونيري في الدقيقتين (43) من ركلة جزاء و(60).
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