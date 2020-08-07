بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 07 آب 2020
آخر الأخبار
مراقبون: الطبقة السياسية الحالية لا تنظر لمصلحة العراق بل تسعى لاقتسام السلطة بمغانمها وامتيازاتها ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد يتعافى من كورونا محلل سياسي: نقف مع كل شخص وطني أو أي قوى هدفها تحرير العراق من قبضة الميليشيات متنبئ جوي : انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة منتصف الاسبوع المقبل الزراعة النيابية : جهات تخريبية تحاول تدمير الاقتصاد الوطني باستهداف الثروة السمكية مصرف الرافدين يطلق خدمة مصرفية لاقراض الموظفين شهريا دون فوائد خبير أمني يحذر من مخاطر تفجيرات في المدن العراقية بسبب تكديس العتاد القانونية النيابية: أكملنا تسمية الدوائر الانتخابية.. ومفوضية الانتخابات تحصي تكلفة الاقتراع فيصل: الميليشيات تسيطر على مطار بغداد الدولي العراق يرسل شاحنات محملة بالنفط الأسود لدعم لبنان
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 07 آب 2020 04:06 م

اعتقال إرهابي مسؤول عن مقتل 150 عراقيا في 2008

77-6-1200x675
أعلن العراق، الجمعة، اعتقال إرهابي بارز يكنى "أبو خطاب"، متهم بتفجير سيارة مفخخة قبل 12 عاما راح ضحيته 150 عراقيا في محافظة ديالي (شرق). 
 الصحة العراقية: قتيلان و25 مصابا جراء انفجار سيارة مفخخة بالأنبار
جاء ذلك في بيان لمديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب في ديالى وبغداد العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية.
ووفق البيان فإنه جرى "تنفيذ عملية استخباراتية أسفرت عن إلقاء القبض على الارهابي المكني أبو خطاب والذي يعمل بما يسمى مفرزة (قاطع بلدروز) بديالى". 
وأوضح أن "الإرهابي متهم بتفجير عجلة (سيارة) مفخخة في سوق ناحية خان بني سعد عام ٢٠٠٨ الذي راح ضحيته ما يقارب ١٥٠ شهيدا من أهالي الناحية وعشرات الإصابات".
وأشار إلى أن "عملية إلقاء القبض تمت بعد متابعته من محافظة ديالى والإطاحة به في منطقة الدورة ضمن العاصمة بغداد".
ولفتت إلى أنه "تم تدوين أقوال الإرهابي أبو خطاب بعد اعترافه بالقيام بجريمته، وتمت إحالته للقضاء لإكمال أوراقه التحقيقية لينال جزاءه العادل". 
وشهد خان بني سعد في محافظة ديالى (60 كم شمال شرقي بغداد) سلسلة من الهجمات بالسيارات والأحزمة والعبوات الناسفة ما بين عامي (2006-2015)، من بينها ثلاثة انفجارات كبيرة أحدثها عام 2015، بشاحنة لنقل الوقود وسط سوق شعب راح ضحيته العشرات من القتلى والجرحى.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
2020-08-05T061142Z_1577458984_RC2I7I9UN6GJ_RTRMADP_3_LEBANON-SECURITY-BLAST-1200x675

وزير الصحة اللبناني: ارتفاع عدد قتلى انفجار مرفأ بيروت إلى 154 07 آب 2020 03:48 م

77-6-1200x675

إسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة على الحدود مع لبنان 07 آب 2020 03:38 م

Capture

سياسيون: لا إصلاحات بلبنان في وجود حزب الله الإرهابي وحلفائه بالسلطة 07 آب 2020 03:34 م

20200805092731afpp-afp_1wa839.h_0-1200x675

واشنطن تتعهد بأكثر من 17 مليون دولار مساعدات أولية للبنان‎ 07 آب 2020 02:35 م

1-21

مسؤول إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول تفجير مرفأ بيروت وعلاقة حزب الله 07 آب 2020 02:25 م

ترمب-5-330x186

ترامب يحظر "تيك توك" و"وي تشات" خلال 45 يوما 07 آب 2020 02:15 م

77-6-1200x675

تقرير : حركة النهضة الإخوانية التونسية تكتب نهايتها بعدما انفرط عقدها 07 آب 2020 02:10 م

2020-08-05T044008Z_2146025555_RC2G7I9GPZMU_RTRMADP_3_LEBANON-SECURITY-BLAST-1200x675

اتهامات مباشرة لحزب الله الإرهابي بتفجير بيروت .. ومطالبات بتحقيق دولي سريع لكشف الحقيقة 07 آب 2020 02:00 م

التعليقات