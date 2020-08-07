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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 07 آب 2020 03:48 م

وزير الصحة اللبناني: ارتفاع عدد قتلى انفجار مرفأ بيروت إلى 154

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 أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، الجمعة، ارتفاع عدد قتلى انفجار مرفأ بيروت إلى 154.
وأضاف أن حالة 20 في المئة من الجرحى البالغ عددهم زهاء 5000 مصاب تطلبت دخول المستشفى، وأن هناك 120 في حالة حرجة.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في وقت سابق، ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار إلى 135 قتيلا مع عشرات المفقودين.
وكان الوزير حسن قد قال إن انفجار بيروت أسفر عن 135 قتيلا، و5 آلاف مصاب، ومن المتوقع زيادة أعداد القتلى.
من جانبه، قال محافظ بيروت مروان عبود، إن نحو 300 ألف شخص باتوا مشردين في العاصمة اللبنانية، التي طال الدمار الناتج عن انفجار مرفأ بيروت نحو نصف مساحتها.
كارثة مرفأ بيروت.. اتساع للخسائر وارتفاع بالضحايا
وكان الانفجار هو الأقوى على الإطلاق الذي يضرب بيروت، المدينة التي لا تزال ملامحها تحمل ندوب الحرب الأهلية التي انتهت قبل ثلاثة عقود، وتئن تحت وطأة انهيار اقتصادي وتعاني من زيادة الإصابات بفيروس كورونا. وقد اهتزت على وقع الانفجار المباني في جزيرة قبرص بالبحر المتوسط، على بعد حوالي 160 كيلومترا.
كما أعلنت وزارة الطاقة والمياه في لبنان، أن الانفجار الهائل أدى إلى تدمير المبنى المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان، حيث يقع مركز التحكم الوطني الذي خرج كليا من الخدمة.
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