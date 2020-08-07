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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 07 آب 2020 03:38 م

إسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة على الحدود مع لبنان

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أعلنت إسرائيل، الجمعة، إسقاط طائرة مسيرة في المنطقة الحدودية مع لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "عثر مقاتلو جيش الدفاع الإسرائيلي خلال الليل على طائرة مسيرة تسللت إلى منطقة جبل الشيخ في المنطقة الحدودية مع لبنان".
وأضاف: "كانت تراقبها القوات وتم إسقاطها من قبل قوة من الجيش الإسرائيلي".
وأشار إلى أنه "لا توجد صلة بين إسقاط الطائرة والشك الكاذب في تسلل الطائرات في وقت سابق اليوم".
وأكد وجود استعداد تام في الساحة الشمالية و"لن يسمح بأي انتهاك للسيادة".
وفي وقت سابق اليوم، دوت صافرات الإنذار في عدة تجمعات إسرائيلية شمالي البلاد.
إلا أن الجيش قال إنه "إنذار كاذب ناتج عن رصد خاطئ، لم يتم إطلاق أي نوع من النيران نحو الأراضي الإسرائيلية".
وكان الجيش الإسرائيلي قال في بيان مساء أمس: "في ختام جلسة لتقييم الوضع في هيئة الأركان، قرر رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي إبقاء حالة الجاهزية العملياتية على الجبهة الشمالية على حالها".
وتخشى إسرائيل أي رد محتمل من مليشيا "حزب الله" اللبناني إثر مقتل أحد عناصره في هجوم جوي الأسبوع الماضي، قيل إن إسرائيل نفذته على هدف قرب العاصمة السورية دمشق.

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