مسؤول إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول تفجير مرفأ بيروت وعلاقة حزب الله

أكد مسؤول عسكري إسرائيلي سابق، أن الانفجار الكبير الذي وقع في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، كان بسبب انفجار مستودع ممولك لحزب الله قبل أن يمتد للعنبر الذي يضم نترات الأمونيوم.

وقال الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، اللواء احتياط عاموس يادلين، إن ”كارثة بيروت التي حدثت يوم الثلاثاء الماضي، ناجمة عن انفجار مستودع يحتوي على كميات ضخمة من مواد إنتاج المتفجرات، مملوك لحزب الله“.

وأضاف في تصريحات لإحدى الإذاعات الإسرائيلية: ”مع مرور الوقت سيفهمون في لبنان أنه حزب الله“.

ونفى أكثر من مسؤول إسرائيلي وقوف تل أبيب وراء التفجير الذي وقع في مرفأ بيروت، وأدى لمقتل العشرات وإصابة الآلاف، فضلا عن إحداث دمار هائل في العاصمة اللبنانية.