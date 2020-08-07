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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 07 آب 2020 02:21 م

ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد يتعافى من كورونا

ماريانو دياز
ذكرت صحيفة "ماركا" استنادا لإذاعة "كادينا كوبي"، أن نتيجة اختبار ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد الخاصة بفيروس كورونا جاءت سلبية ما يؤكد تعافيه من الوباء.

وبحسب الإذاعة، فإن المهاجم الذي سيغيب عن ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، تلقى الخبر مساء الخميس، وينتظر إجراء اختبار ثانٍ ليتأكد بشكل نهائي من شفائه التام من الفايروس.

وأصيب ماريانو دياز بفاروس كورونا، بعد العودة من العطلة القصيرة التي منحها الفرنسي زين الدين مدرب ريال مدريد للاعبيه بعد التتويج بلقب الدوري الإسباني ونهاية مباريات الليغا.

وتم حجز دياز في منزله لمدة 11 يوما بعد تأكد النتيجة الإيجابية لفيروس كورونا، وذلك بعد الاختبارات التي أجراها ريال مدريد للاعبيه في منازلهم بعد العودة من العطلة، وقبل العودة للتدريبات خوفا من اختلاطهم ووجود إصابات في صفوفهم.

وكان ماريانو دياز اللاعب الوحيد في ريال مدريد الذي أصيب بفيروس كورونا، وينتظر نتيجة مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي لمعرفة إمكانية عودته لتدعيم صفوف الفريق الملكي، أو أن موسمه انتهى حيث تشير كل التقارير لرغبة إدارة الفريق بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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