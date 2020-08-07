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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 07 آب 2020 02:15 م

ترامب يحظر "تيك توك" و"وي تشات" خلال 45 يوما

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وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرين تنفيذيين الخميس، يحظران أي معاملات أمريكية مع شركتي ”بايت دانس“ الصينية التي تمتلك تطبيق الفيديوهات القصيرة ”تيك توك“ و“تنسنت“ مالكة تطبيق المراسلة ”وي تشات“ خلال 45 يوما.
وجاء الأمران التنفيذيان بعدما قالت إدارة الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع، إنها تكثف جهودها لحذف التطبيقات الصينية ”غير الموثوق بها“ من متاجر التطبيقات الإلكترونية الأمريكية، واصفة تطبيقي ”تيك توك“ و“وي تشات“ بأنهما يمثلان تهديدات كبيرة.
وقال ترامب في أمر تنفيذي: ”إن تطبيق تيك توك يمكن استخدامه في حملات التضليل التي تفيد الحزب الشيوعي الصيني، ويجب على الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات شديدة ضد مالكيه لحماية أمننا القومي“. 
وفي المرسوم الآخر، قال ترامب: ”إن وي تشات يجمع تلقائيا معلومات هائلة من مستخدميه. وعملية جمع البيانات هذه تهدد بالسماح للحزب الشيوعي الصيني بالوصول إلى المعلومات الشخصية للأمريكيين“.
وسيترتب على الأمر حظر تطبيق ”وي تشات“ فعليا في الولايات المتحدة خلال 45 يوما، عن طريق الحظر إلى الحد المسموح به بموجب القانون، أي معاملة مرتبطة بـ ”وي تشات“ من قبل أي شخص أو فيما يتعلق بأي ملكية تقع في نطاق الاختصاص القضائي الأمريكي.
وقال ترامب هذا الأسبوع: إنه سيدعم بيع عمليات تيك توك الأمريكية إلى شركة مايكروسوفت إذا حصلت الحكومة الأمريكية على جزء كبير من سعر البيع، وحذر من أنه سيحظر الخدمة في الولايات المتحدة في 15 سبتمبر/ أيلول.


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