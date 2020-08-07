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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 07 آب 2020 02:00 م

اتهامات مباشرة لحزب الله الإرهابي بتفجير بيروت .. ومطالبات بتحقيق دولي سريع لكشف الحقيقة

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اتهم  بهاء الحريري نجل رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري حزب الله، عن الانفجار الكارثي الذي هز بيروت قبل أيام، وأسفر عن مقتل 154 شخصا، وجرح وفقد المئات.
وفي تصريح لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية قال بهاء الدين الحريري، الذي اغتيل والده رئيس الوزراء رفيق الحريري في عام 2005، إن جميع سكان مدينة بيروت كانوا يعرفون أن حزب الله يسيطر على ميناء ومطار بيروت، وأنه من المستحيل ألا تكون السلطات لا تعرف بوجود نترات الأمونيوم المدمرة مخزنة في مستودع هناك.
وتابع بهاء الحريري قائلا: ”السؤال الذي يجب أن نطرحه هو كيف يمكن لهذه المادة الخطيرة أن تبقى في وسط هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة لمدة 6 سنوات؟“.
وتابع: ”من الواضح أن حزب الله هو المسؤول عن الميناء والمستودع الذي تم تخزين نترات الأمونيوم فيه، فلا شيء يدخل أو يخرج من الميناء أو المطار بدون علمهم“.
وأضاف: ”كان قرارهم بوضع المتفجرات هناك في وسط مدينة تستضيف مليوني شخص كارثة مطلقة، والآن دُمر وسط المدينة“.
وقال بهاء الحريري: ”لا أستطيع التكهن بما حدث بدقة في الميناء في ذلك اليوم، لكن حزب الله منظمة إرهابية معروفة وأعتقد أنه كلما أحدثوا دمارا كانوا أفضل حالاً“.
واردف: ”تمنحهم علاقتهم التكافلية مع الحكومة الثقة الكاملة للقيام بما يحلو لهم، ولذلك نحن بحاجة إلى تحقيق دولي عاجل في هذه المأساة، فلا يمكن الوثوق في الحكومة أو حزب الله لإجراء تحقيق مناسب، يجب أن يكون التحقيق من قبل جهة خارجية وسريعا، فالتاريخ يظهر أن هذه العلاقة بين أمراء الحرب الاثنين (الحكومة وحزب الله) باتت سامة ويجب أن يرحلا“.

وفي سياق البحث عن مسؤول عن انفجار بيروت الدامي، قال قاض عسكري يقود التحقيق في الانفجار إنه قد تم اعتقال 16 موظفا يعملون في مرفأ بيروت حيث وقع الانفجار، وتم استجواب 18 شخصا من بينهم مسؤولو الميناء والجمارك.
وفي حين يركز المحققون على مسؤولي الموانئ، يلقي العديد من اللبنانيين باللوم بشكل مباشر على نخبة السياسيين والفساد وسوء الإدارة الذي دفع البلاد -حتى قبل وقوع الكارثة- إلى حافة الانهيار الاقتصادي.

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